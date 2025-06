Preso in Francia con soldi e foto sospette salernitano espulso e condannato

Un salernitano di 34 anni è stato espulso dalla Francia dopo essere stato trovato con 17mila euro in contanti e immagini compromettenti sul suo cellulare. Questa vicenda mette in luce un fenomeno crescente: il traffico illecito di denaro e informazioni nel cuore dell'Europa. Con un’attenzione sempre maggiore delle autorità, si delinea un panorama inquietante che coinvolge crimine e sicurezza. Non perdere di vista come queste dinamiche possano influenzare la nostra società.

Scoperto con 17mila euro in contanti ed un cellulare con all'interno materiale compromettente, diciotto mesi di pena e l'espulsione dal territorio francese per dieci anni. E' la condanna decisa dal Tribunale di Tarascona per un 34enne di Battipaglia, già noto alle forze dell'ordine. L'uomo fu. 🔗 Leggi su Salernotoday.it © Salernotoday.it - Preso in Francia con soldi e foto sospette, salernitano espulso e condannato

