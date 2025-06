Preso a martellate davanti a una discoteca grave un giovane

Una serata di festa a Lignano Sabbiadoro si è trasformata in un incubo. Un giovane georgiano, vittima di una violenta rissa, è stato colpito a martellate davanti a una discoteca, riportando ferite gravi. Questo episodio infonde inquietudine in un'estate che, invece, avrebbe dovuto brillare di divertimento e spensieratezza. È un segnale preoccupante: quanto è sicura la nostra nightlife? La riflessione è d’obbligo.

AGI - All'alba di oggi si è verificata una rissa a colpi di martello davanti a una discoteca di Lignano Sabbiadoro, nota località balneare in provincia di Udine. Secondo quanto appreso dai media locali online, un giovane georgiano è stato colpito con un martello. Immediati i soccorsi dei sanitari e delle forze dell'ordine. Il giovane è stato elitrasportato all'ospedale di Udine in codice rosso. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Preso a martellate davanti a una discoteca, grave un giovane

