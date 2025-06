Presidenziali Polonia vince il sovranista Nawrocki

Il sovranista Karol Nawrocki trionfa alle presidenziali polacche, mettendo in luce un fenomeno crescente in Europa: l'onda nazionalista. Con il 50,89% dei voti, Nawrocki rappresenta una risposta alle crescenti preoccupazioni sulla globalizzazione e sull'immigrazione. Questo risultato evidenzia come i cittadini stiano cercando di riprendere il controllo delle loro identità culturali e politiche, segnando un'importante tappa in un continente sempre più diviso. Quale sarà il

Il sovranista Karol Nawrocki, 42 anni, ha vinto il ballottaggio per le elezioni presidenziali in Polonia con il 50,89% dei voti (10.606.628), mentre il suo rivale, il sindaco di Varsavia, Rafal Trzaskowski, filoeuropeista di Piattaforma civica (il partito di Donald Tusk), ha ottenuto il 49,11% (10.237.177 voti). Sono i dati della Commissione elettorale nazionale dopo. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Presidenziali Polonia, vince il sovranista Nawrocki

Leggi anche Polonia, Trazskowski in testa alle presidenziali. Ma in vista del ballottaggio si sgretola il bipolarismo - Polonia Trazskowski guida le presidenziali, ma il bipolarismo sta vacillando in vista del ballottaggio.

