Presidenziali in Poloniail sovranista Nawrockivince il ballottaggio con il 5089% delle preferenze

Il recente ballottaggio presidenziale in Polonia segna una svolta potente nel panorama politico europeo. Con il sovranista Nawrocki che conquista il 50,89% dei voti, la sfida tra destra e sinistra si intensifica. Questo risultato non è solo un'importante vittoria locale, ma riflette un trend crescente di nazionalismo in Europa, dove le scelte elettorali diventano sempre più polarizzate. Una cosa è certa: i prossimi mesi ci riserveranno sviluppi interessanti!

Testa a testa nello spoglio notturno tra l'esponente della destra e l'europeista Rafa? Trzaskowski, che ha raccolto il 49,11% dei voti.

Elezioni Polonia, il sovranista Nawrocki vince le presidenziali con il 50,89%: battuto l'europeista Trzaskowski. Affluenza al 71,63%

Si legge su ilmessaggero.it: Il il sovranista Karol Nawrocki ha vinto il ballottaggio per le elezioni presidenziali in Polonia con il 50,89% dei voti (10.606.628), mentre il suo rivale - il sindaco di Varsavia, Rafal Trzaskowski ...

Presidenziali in Polonia, il sovranista Nawrocki vince con il 50,89%

Elezioni presidenziali in Polonia, in testa il nazionalista Nawrocki

Come scrive informazione.it: Il candidato nazionalista Karol Nawrocki avrebbe vinto il ballottaggio delle elezioni presidenziali con il 51%: lo indica una proiezione dell'istituto Ipsos basata sui dati parziali dello scrutinio. I ...