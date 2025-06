Presidenziali in Polonia Nawrocki vince con il 5089%

Karol Nawrocki è il nuovo presidente della Polonia, conquistando il 50,89% dei voti in una competizione che riflette le tensioni globali tra sovranismo e liberalismo. La sua vittoria segna un cambiamento significativo nel panorama politico europeo, dove i partiti sovranisti guadagnano terreno. I cittadini polacchi si interrogano ora sulle ripercussioni di questa scelta: quale futuro attende la Polonia in un'Europa sempre più divisa? Un punto da tenere d'occhio!

Il il sovranista Karol Nawrocki ha vinto il ballottaggio per le elezioni presidenziali in Polonia con il 50,89% dei voti (10.606.628), mentre il suo rivale - il sindaco di Varsavia, Rafa? Trzaskowski - ha ottenuto il 49,11% (10.237.177 voti): lo riporta l'agenzia di stampa polacca Pap, che cita i dati della Commissione elettorale nazionale dopo lo scrutinio di tutti i seggi elettorali. L'affluenza alle urne è stata del 71,63%. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Presidenziali in Polonia, Nawrocki vince con il 50,89%

Leggi anche Polonia, Trazskowski in testa alle presidenziali. Ma in vista del ballottaggio si sgretola il bipolarismo - Polonia Trazskowski guida le presidenziali, ma il bipolarismo sta vacillando in vista del ballottaggio.

Se ne parla anche su altri siti

Presidenziali in Polonia, Nawrocki vince con il 50,89%; Elezioni presidenziali in Polonia, vince Karol Nawrocki; Polonia al voto: molto più che la semplice elezione del nuovo presidente; Elezioni presidenziali in Polonia, vince il sovranista Nawrocki. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Elezioni Polonia, il sovranista Nawrocki vince le presidenziali con il 50,89%: battuto l'europeista Trzaskowski. Affluenza al 71,63%

Riporta ilmessaggero.it: Il il sovranista Karol Nawrocki ha vinto il ballottaggio per le elezioni presidenziali in Polonia con il 50,89% dei voti (10.606.628), mentre il suo rivale - il sindaco di Varsavia, Rafal Trzaskowski ...

Presidenziali in Polonia, Nawrocki vince con il 50,89%

Scrive ansa.it: Il il sovranista Karol Nawrocki ha vinto il ballottaggio per le elezioni presidenziali in Polonia con il 50,89% dei voti (10.606.628), mentre il suo rivale - il sindaco di Varsavia, Rafal Trzaskowski ...

Elezioni presidenziali in Polonia, vince il candidato di Diritto e Giustizia Karol Nawrocki

Secondo msn.com: Karol Nawrocki ha ottenuto il 50,89 per cento dei voti e ha così superato al ballottaggio il suo avversario, il liberal-conservatore sindaco di Varsavia Rafal Trzaskowski View on euronews ...