Presidenziali in Polonia il sovranista Nawrocki vince con il 5089%

Karol Nawrocki, il nuovo presidente polacco, trionfa con il 50,89% dei voti, segnando una svolta sovranista in un'Europa sempre più polarizzata. Il suo rivale, il sindaco di Varsavia Trzaskowski, ha lottato fino all'ultimo, ma il divario è esiguo. Questa vittoria non è solo un successo personale, ma riflette un trend globale verso posizioni nazionaliste. Come reagirà l'Unione Europea a questo cambiamento? Restate sintonizzati!

Il sovranista Karol Nawrocki ha vinto il ballottaggio per le elezioni presidenziali in Poloni a con il 50,89% dei voti (10.606.628), mentre il suo rivale - il sindaco di Varsavia Trzaskowski - ha ottenuto il 49,11% (10.237.177 voti): lo riporta l’agenzia di stampa polacca Pap, che cita i dati della Commissione elettorale nazionale dopo lo scrutinio di tutti i seggi elettorali. L’affluenza alle. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Presidenziali in Polonia, il sovranista Nawrocki vince con il 50,89%

Leggi anche Polonia, Trazskowski in testa alle presidenziali. Ma in vista del ballottaggio si sgretola il bipolarismo - Polonia Trazskowski guida le presidenziali, ma il bipolarismo sta vacillando in vista del ballottaggio.

