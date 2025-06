Presentata Emilia 5 9 | l’auto solare made in Maranello pronta alla sfida nella World Solar Challenge 2025

La nuova Emilia 5.9, l'auto solare di Maranello, è pronta a conquistare la World Solar Challenge 2025! Questo progetto innovativo, frutto della collaborazione tra istituzioni e aziende locali, rappresenta un passo significativo verso la mobilità sostenibile. In un'epoca in cui l'eco-innovazione è fondamentale, la sfida del team Onda Solare ci ricorda che il futuro della mobilità è luminoso... e solare! Unisciti all'avventura e segui i prossimi sviluppi!

L’Istituto “A. Ferrari” di Maranello, il MOST – Centro Nazionale per la Mobilità Sostenibile, il Dipartimento di Ingegneria Industriale dell’Università di Bologna, DSV, ITS Maker Academy e il team Onda Solare, con il patrocinio del Comune di Maranello, hanno presentato al Museo Ferrari di. 🔗 Leggi su Modenatoday.it © Modenatoday.it - Presentata Emilia 5.9: l’auto solare made in Maranello pronta alla sfida nella World Solar Challenge 2025

