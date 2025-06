Premio dalla scuola alla start up Idee imprenditoriali degli studenti

Il premio "Giovani Innovatori - dalla scuola alla start-up" torna a dare voce alle brillanti idee imprenditoriali degli studenti! Un'opportunità unica per i giovani di Pistoia, Prato e Pescia di trasformare le loro visioni in realtà. In un contesto in cui l'innovazione giovanile è cruciale per il futuro economico, questo riconoscimento di Alta Toscana Innova non solo premia la creatività, ma alimenta anche una nuova generazione di imprenditori. Chi sarà il prossimo innovatore?

Sta per tornare il premio " Giovani Innovatori - dalla scuola alla start-up ", riservato a idee imprenditoriali elaborate direttamente dagli studenti degli istituti tecnici di Pistoia, Prato e Pescia. Un riconoscimento portato avanti da Alta Toscana Innova, società nata nel 2017 che vuole dare sostegno, non solo finanziario, a nuove attività imprenditoriali e favorire la nascita e lo sviluppo di imprese, in particolare startup. Il premio sarà conferito nel Centro Mati 1909 il prossimo 12 giugno ai primi tre team classificati, scelti fra i molti costituti all’inizio dell’anno scolastico 2024-2025 nell’ambito dei principali Istituti Tecnici e Professionali dell’Alta Toscana: Fedi-Fermi, Marchi, Liceo economico-sociale Forteguerri di Pistoia, Dagomari di Prato, Datini di Prato, Convitto Nazionale Cicognini di Prato, Umberto Brunelleschi. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Premio dalla scuola alla start up. Idee imprenditoriali degli studenti

Leggi anche Salone del libro di Torino: premio per Denny Bonicolini, professore della scuola media Cesalpino - Al Salone del Libro di Torino, Denny Bonicolini, professore della scuola media Cesalpino, riceve un prestigioso premio.

Se ne parla anche su altri siti

Premio dalla scuola alla start up. Idee imprenditoriali degli studenti; Start Cup Lombardia 2025; Innovazione giovanile, le idee vincenti dell’Istituto Tecnico Blaise Pascal allo Startup Day di Grani Digitali; Educazione finanziaria, il liceo Battaglini ai vertici nazionali. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Start cup Toscana, a Firenze la finalissima per premiare la ricerca che diventa impresa

Riporta luccaindiretta.it: Nell’organizzazione di Start Cup Toscana – che si si inserisce nell’ambito di Giovanisì, il progetto regionale per l’autonomia dei giovani – sono coinvolte tutte le Università e Scuole superiori ...

A 4 startup il Premio Cambiamenti di Cna Toscana centro

Secondo ansa.it: queste le quattro startup di Prato e Pistoia che si sono aggiudicate i riconoscimenti messi in palio dalla Finale territoriale del Premio Cambiamenti Cna 2024, il contest lanciato a livello ...

Premio Letterario Scuola. Cerimonia di consegna per la decima edizione

Secondo msn.com: "È stata una mattinata piena di emozione – commenta l’assessore alla scuola Mario Navari - ringraziamo insegnati e dirigenti scolastici per l’impegno e la condivisione di un premio che ...