Preghiera della sera 2 Giugno 2025 | Fammi essere Tuo amico

Il 2 giugno 2025, mentre il mondo cerca un rinnovato senso di comunità e connessione, prendiamoci un momento per riflettere. "Fammi essere tuo amico": una preghiera semplice, ma potente. In un'epoca in cui ci sentiamo spesso distanti, rivolgiamoci al Padre con umiltà, chiedendo protezione e guida. Un invito a ritrovare l'autenticità nelle relazioni, anche quelle con il divino. Scopri come la spiritualità può arricchire la tua vita quotid

“Fammi essere tuo amico”. Eleviamo la nostra preghiera della sera di oggi Lunedì chiedendo al Padre di inviare su di noi il Suo Santo Spirito. Con questa semplice orazione affidiamoci a Dio perché faccia scendere su di noi la Sua protezione per noi e i nostri cari. Rivolgiamoci al Padre, al Figlio ed allo Spirito. L'articolo proviene da La Luce di Maria. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it © Lalucedimaria.it - Preghiera della sera 2 Giugno 2025: “Fammi essere Tuo amico”

Leggi anche Preghiera della sera 12 Maggio 2025: “Proteggimi in questa notte” - In questa serata del 12 maggio 2025, uniamo le nostre voci in preghiera, chiedendo al Padre di avvolgerci nella Sua protezione.

