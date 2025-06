Preghiera del mattino del 2 Giugno 2025 | Allontanami da ciò che mi separa da Te

Il 2 giugno è un giorno speciale per risvegliare la nostra spiritualità. La preghiera del mattino ci invita a riflettere sulla connessione con il divino e sulla ricerca di ciò che ci avvicina a Lui. In un mondo frenetico, dedicare un momento alla devozione può trasformare la nostra giornata, portando pace e ispirazione. Ricordiamoci, ogni giorno è un'opportunità per rinnovare la nostra fede e cercare la presenza dello Spirito Santo nella nostra vita.

Il Lunedì è il giorno della devozione allo Spirito Santo. Invochiamo la sua potente presenza nella nostra vita con la preghiera del mattino di oggi. L'anima mia Vi adora, il mio cuore Vi benedice e la mia bocca Vi loda, o santa ed indivisibile Trinità: Padre Eterno, Figliuolo unico ed amato dal Padre, Spirito consolatore.

Amen. Preghiera alla Santissima Trinità Io vi adoro, o Dio in tre persone, io mi umilio innanzi alla vostra maestà. Voi solo siete l'Essere, la via, la bellezza, la bontà. Io vi glorifico, vi lodo, vi ...

