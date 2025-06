Preganziol Comune chiude sgambatoio per cani Fratelli d' Italia | Basta degrado

Preganziol dice addio allo sgambatoio per cani: una decisione che segna un cambiamento nel rapporto tra cittadini e animali. A pochi passi dall'ipermercato, l'area inaugurata nel 2014, simbolo di progresso e inclusione, oggi versa in uno stato di degrado. Questo caso riflette un trend più ampio: la necessità di spazi pubblici curati e sicuri per migliorare la qualità della vita urbana. È tempo di ripensare il nostro legame con gli amici a quattro zampe!

In via Europa, tra l'ipermercato e il Terraglio, si trova il terreno in cui è situata l'area attrezzata per cani di Preganziol, inaugurata nel 2014 con lo scopo di accogliere anche le associazioni cinofile e fornire un servizio che all'epoca si poteva considerare all'avanguardia, nel tempo è.

