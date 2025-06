Precipita in montagna | gravissimo un escursionista bresciano

Sabato tragico per il mondo del trekking: un escursionista bresciano di 55 anni è gravemente ferito dopo una caduta sulle alture del Lago di Lecco. Questo incidente riaccende il dibattito sulla sicurezza nelle escursioni, in un periodo in cui sempre più persone si avventurano nella natura. È fondamentale ricordare che anche i sentieri più affascinanti possono nascondere insidie. La preparazione e la prudenza non sono mai troppe!

Drammatica caduta in montagna sabato mattina sulle alture che sovrastano il Lago di Lecco. Un escursionista di 55 anni, residente a Borgosatollo, è precipitato lungo un tratto del sentiero che conduce al Medale, in una zona impervia particolarmente apprezzata da appassionati di trekking e ferrate.

