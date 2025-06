Prato protagonista ai Textile District Days Una nuova unità

Prato si fa portavoce di un cambiamento epocale nel settore tessile! Con i Textile District Days, il distretto pratese si posiziona al centro delle politiche europee sull’economia circolare. Questa mossa non solo valorizza il territorio, ma pone le basi per un futuro sostenibile, dove ogni prodotto avrà una storia e un passaporto digitale. Non perdere l'occasione di scoprire come Prato sta tracciando la strada verso un’industria più responsabile!

IL DISTRETTO tessile pratese entra nel cuore delle politiche europee con una mossa strategica destinata a rafforzare il ruolo del territorio nella definizione delle norme comunitarie sull'economia circolare dall'End of Waste, alla responsabilità estesa dei produttori (Epr), dal regolamento Reach fino al passaporto digitale per i prodotti tessili. Una rivoluzione legata alla sostenibilità che Prato non intende subire, ma parteciparvi da protagonista, far sentire la sua voce a Bruxelles perché l'economia circolare e il riciclo tessile sono nel suo dna. Basta un dato su tutti: Prato è la capitale mondiale del cardato riciclato, ne produce ben l'80%, come pure all'anno si contano circa 35mila tonnellate di filati ottenuti da fibre riciclate e 100 milioni di metri di tessuto riciclato.

