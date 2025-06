Poti a piedi per rilanciare la montagna Arezzo Wave in cammino per il Calcit

Preparati a vivere un'esperienza unica nella splendida Alpe di Poti! Il 8 giugno torna "A ritmo dei nostri passi", la sesta edizione di Poti a Piedi. Non solo sport e natura, ma anche musica e solidarietà : il ricavato andrà a sostegno del Calcit. In un’epoca in cui la sostenibilità è più che mai fondamentale, questo evento rappresenta un’opportunità imperdibile per riscoprire il nostro territorio e fare la differenza. Unisciti a noi!

Arezzo, 2 giugno 2025 – Si chiama «A ritmo dei nostri passi» ed è la sesta edizione di Poti a Piedi, l’evento che unisce sport, natura, musica e partecipazione civica pensato per riqualificare l’Alpe di Poti. L’appuntamento è per domenica 8 giugno con una raccolta fondi per il Calcit organizzata da Mauro Valenti, presidente della Fondazione Arezzo Wave Itali a che invita cittadini e famiglie a prendere parte a una giornata unica. Oltre alla tradizionale camminata e corsa podistica con tanti premi, saranno protagonisti oltre 100 coristi, i bambini delle scuole primarie, con un concorso a loro dedicato, e tante realtĂ del territorio. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - «Poti a piedi» per rilanciare la montagna, Arezzo Wave in cammino per il Calcit

