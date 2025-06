Potente eruzione dell’Etna | colonna di fumo alta chilometri e colata piroclastica verso valle

L’Etna ha deciso di tornare al centro dell’attenzione con un’epica eruzione che ha lasciato tutti senza fiato. Una colonna di fumo alta diversi chilometri e una colata piroclastica che scende verso valle: la natura non smette mai di sorprenderci. Questo evento straordinario mette in luce non solo la potenza del vulcano, ma anche il continuo dialogo tra uomo e natura, in un periodo in cui i cambiamenti climatici ci pongono sfide sempre più ardue. Preparati a vivere l’emoz

ABBONATI A DAYITALIANEWS Un risveglio esplosivo per il vulcano più grande d’Europa. L’Etna è tornato a manifestarsi con forza questa notte tra l’1 e il 2 giugno, dando origine a una violenta eruzione esplosiva che ha proiettato in cielo una colonna di fumo alta diversi chilometri. L’attività vulcanica è stata accompagnata da una massiccia colata piroclastica diretta verso valle, causata con tutta probabilità dal collasso di una porzione del Cratere di Sud-Est. L’evento ha avuto inizio con una repentina variazione nei parametri rilevati dall’INGV, seguita da un’intensa attività stromboliana registrata intorno alle 03,50. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Potente eruzione dell’Etna: colonna di fumo alta chilometri e colata piroclastica verso valle

