Poste trasporti e metalmeccanici | è già cominciato il mese degli scioperi Tutte le date in cui si fermeranno i trasporti in Italia a giugno 2025

Giugno 2025 si preannuncia come il mese degli scioperi in Italia, con il settore dei trasporti e quello metalmeccanico in prima linea. Le date da segnare in rosso riguardano non solo i pendolari, ma anche il diritto dei lavoratori a farsi sentire. Questo momento di mobilitazione è emblematico di una tensione crescente nei luoghi di lavoro. Rimanere aggiornati sul calendario dei disagi è fondamentale per pianificare al meglio i propri spostamenti!

Trasporti, metalmeccanici, poste. E altri settori potrebbero a breve annunciare nuove mobilitazioni per quello che rischia di essere ricordato come il giugno degli scioperi. Non sarà insomma un mese semplice per chi dovrà spostarsi e per i lavoratori in lotta per i propri diritti. Sono diverse le date da segnare in rosso per questo giugno 2025 appena cominciato. (ANSA FOTO) – Notizie.com Partiamo dai trasporti, con disagi in vista per i pendolari, per chi parte verso le prime ferie e per le aziende che si affidano alla logistica ferroviaria e aerea. 🔗 Leggi su Notizie.com