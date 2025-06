Poste scatta lo sciopero | rischio di disagi negli sportelli della Liguria I sindacati | Servono 200 assunzioni

Sciopero in arrivo per le Poste della Liguria: i sindacati Cgil e Uil lanciano l'allerta su possibili disagi negli sportelli. Il motivo? La necessità di 200 nuove assunzioni per far fronte alle carenze di organico. In un periodo in cui la digitalizzazione avanza, la presenza fisica degli sportelli resta cruciale per garantire servizi efficienti. La mobilitazione dei lavoratori è un segnale forte: il futuro del settore postale è a rischio!

La mobilitazione di Cgil e Uil: i rappresentanti dei lavoratori protestano per le carenze di organico.

Da ilsecoloxix.it: Gli uffici postali a Genova sono una sessantina, i Postamat pochi di più, i Punti Poste 182. Nell‚Äôentroterra la situazione è più complessa perché se in città ci si può ancora spostare di qualche ...

