Poste Italiane sciopero nazionale il 3 giugno | slitta il pagamento delle pensioni

Il 3 giugno, Poste Italiane si fermerà per uno sciopero nazionale che potrebbe avere ripercussioni significative sui pagamenti delle pensioni. Questa mobilitazione, sostenuta da Slc-Cgil e Uilposte, mette in luce un tema cruciale: i diritti dei lavoratori in un contesto di crescente digitalizzazione dei servizi postali. Rimanere aggiornati su queste dinamiche non è mai stato così importante, specialmente per chi dipende da un servizio essenziale come quello delle pensioni.

Martedì 3 giugno è stato proclamato uno sciopero nazionale dei lavoratori di Poste Italiane, indetto dalle sigle sindacali Slc-Cgil e Uilposte, che denunciano l?esclusione dai.

Leggi anche Poste Italiane, 42 nuove assunzioni: a giugno partirà la “rete corrieri” - A giugno, Poste Italiane avvierà la rete corrieri con 42 nuove assunzioni, secondo un accordo siglato a luglio da tutti i sindacati.

