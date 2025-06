Post contro Meloni il docente ha tentato il suicidio

Prima di ingerire una massiccia dose di farmaci ha informato la dirigente scolastica che ha prontamente chiamato i soccorsi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Post contro Meloni, il docente ha tentato il suicidio

