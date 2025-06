Post choc contro la figlia di Meloni il prof tenta il suicidio ingerendo pillole e alcol | Sono stato linciato e non ho retto

Un episodio drammatico scuote il panorama politico italiano: un docente, in crisi dopo le polemiche contro la figlia della premier Meloni, tenta il suicidio. La sua lettera aperta, un grido di aiuto in un contesto di crescente intolleranza e linciaggio mediatico, solleva interrogativi sul peso delle parole e sull’umanità dietro la politica. Un invito a riflettere su come il dibattito pubblico possa impattare sulla vita delle persone.

Ricoverato in codice rosso: secondo i medici non rischia la morte. Poco prima aveva scritto una lettera aperta alla premier. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Post choc contro la figlia di Meloni, il prof tenta il suicidio ingerendo pillole e alcol: «Sono stato linciato e non ho retto»

