Possiamo smetterla di definire populisti i trumpiani?

Smettiamo di etichettare i trumpiani come populisti. Questa provocazione, che esplora le profonde divisioni sociali e culturali, è al centro del nuovo numero di Linkiesta Magazine + New York Times Climate Forward, disponibile in edicola e negli aeroporti. Un'analisi che invita a riflettere su come la polarizzazione stia influenzando le nostre vite e le scelte politiche. Non perdere l'opportunità di approfondire un tema che ci riguarda tutti!

Questo è un articolo del nuovo numero di Linkiesta Magazine + New York Times Climate Forward in edicola a Milano e Roma e negli aeroporti e nelle stazioni di tutta Italia. E ordinabile qui. Come molti altri analisti che osservano la società, da più o meno vent’anni vado scrivendo dello spaventoso crepaccio che separa le classi più istruite (e cioè le persone che hanno concluso il college) dalle classi lavoratrici (e cioè le persone sprovviste di una laurea). Questo enorme divario si ripercuote sulla salute. Le persone senza istruzione universitaria muoiono in media circa otto anni prima di quelle che hanno ottenuto una laurea. 🔗 Leggi su Linkiesta.it © Linkiesta.it - Possiamo smetterla di definire “populisti” i trumpiani?

