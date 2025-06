Porto San Giorgio che show Il pienone grazie allo sport Run&Smile per 1 800 atleti

Porto San Giorgio ha vissuto una giornata da incorniciare, con 1.800 atleti in gara alla manifestazione ‘Run & Smile’. Questo evento non solo ha riempito le strutture turistiche, ma ha anche illuminato la città di energia e vitalità. La combinazione di sport, sole e divertimento dimostra come il turismo sportivo possa trasformare un luogo, portando benessere e comunità. Un trend in crescita che merita di essere seguito con entusiasmo!

La città di Porto San Giorgio ieri ha registrato il sold out, il pienone nelle strutture turistiche, a cominciare da quelle ricettive, grazie ai partecipanti alla manifestazione podistica 'Run & Smile' e al torneo nazionale csi di volley e grazie ai primi bagnanti, ma grazie soprattutto alla splendida giornata di sole. I podisti trasmettevano l'allegria del ritrovarsi in mezzo a così tante persone e al fatto di trascorrere qualche ora di relax. 'Run & Smile' proponeva la corsa competitiva di 10 km omologata Fidal, la non competitiva di 5 o 10 km e la camminata family run 5 km. La manifestazione è giunta alla decima edizione organizzata dalla Porto San Giorgio runners.

Porto San Giorgio, che show. Il pienone grazie allo sport. Run&Smile per 1.800 atleti

