Porto Empedocle porto sicuro per lo sbarco dei migranti | nave ong in arrivo

Porto Empedocle si prepara a diventare un nodo cruciale nel dramma dei migranti, accogliendo la nave ong Louise Michele con 14 persone salvate nel Mediterraneo. Questo evento non è solo una questione di accoglienza, ma un riflesso dell'impegno italiano verso i diritti umani e la solidarietà . Mentre il dibattito sull'immigrazione infuria, Porto Empedocle emerge come simbolo di speranza e resistenza. Rimanete sintonizzati per ulteriori sviluppi!

Arriverà a Porto Empedocle, a mezzanotte circa, la nave ong Louise Michele che ha a bordo 14 migranti soccorsi nel canale di Sicilia. Lo ha disposto il ministero dell'Interno che ha assegnato la città agrigentina quale porto sicuro di sbarco. AgrigentoNotizie è anche su Whatsapp. Seguici sul. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it © Agrigentonotizie.it - Porto Empedocle porto sicuro per lo sbarco dei migranti: nave ong in arrivo

Leggi anche Carrozziere arrestato a Porto Empedocle, cocaina purissima nascosta in officina e discarica abusiva - A Porto Empedocle, un carrozziere è stato arrestato per spaccio di cocaina purissima, rinvenuta all'interno della sua officina e in una discarica abusiva.

