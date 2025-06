Porta a mare | Tiger il brand danese di design arriva alle Officine storiche | apertura venerdì 20 giugno

Il 20 giugno segnerà l’arrivo di Flying Tiger a Livorno, portando un’ondata di design danese low cost in città. Questo nuovo punto vendita non è solo un negozio, ma un’esperienza che rispecchia il trend del “design accessibile”, sempre più ricercato da chi ama circondarsi di oggetti originali e creativi. Non perdere l’occasione di scoprire come il design possa rendere la vita quotidiana straordinaria!

"Halløj Livorno", che in danese sarebbe 'ciao', "Ti aspetttiamo il 20 giugno per qualcosa di speciale". Ovvero, "spoiler" volutamente anticipato dal brand di design low cost nato a Copenaghen, l'inugurazione del nuovo punto vendita Flying Tiger. Ad annunciarlo, sulla porta del negozio che aprirà.

