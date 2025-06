Pordenone sbaglia la prima | perde con Ferrara e cede al nervosismo

La finale playoff non inizia come sperato per Pordenone, che cede il passo a Ferrara in una gara caratterizzata da nervosismi e momenti di alta tensione. Con un punteggio di 64-68, la squadra di casa ora è chiamata a una reazione forte: mercoledì in Emilia si giocherà il tutto per tutto. Sarà l’occasione per dimostrare che il vero valore si vede nelle avversità . Riusciranno i ragazzi a reagire? La risposta è attesa con ansia!

