pontedera per la regione il pd punta su sonia luca

A Pontedera, il Partito Democratico si prepara a scrivere una nuova pagina della politica regionale con la candidatura di Sonia Luca. Questo nome, forte e carismatico, segna un momento cruciale in vista delle elezioni regionali in Toscana. In un contesto nazionale dove l'attenzione è rivolta a figure fresche e competenti, potrebbe essere proprio lei a dare voce alle istanze locali. La sfida è aperta: chi riuscirà a conquistare il cuore degli elettori?

Si smuovono anche a Pontedera le acque in vista delle prossime elezioni regionali in Toscana, previste in autunno, probabilmente a metà ottobre. Dall'assemblea comunale del Partito Democratico pontederese, che si è tenuta nei giorni scorsi, esce un nome forte da proporre per le candidature al prossimo Consiglio regionale. È quello di Sonia Luca. Le liste saranno composte dall'assemblea regionale del partito presumibilmente intorno alla fine di luglio e da Pontedera si è deciso di lanciare la candidatura dell'attuale assessora comunale alla casa, al bilancio, al patrimonio, alle pari opportunità e ai sistemi informativi, al suo secondo mandato con la giunta Franconi.

L'assessora al bilancio e patrimonio della giunta Franconi è il nome forte dei dem pontederesi: "Mi metto a disposizione della mia comunità".

