Ponte di Torrile di San Siro più sicuro rifatti tutti i giunti

Il ponte di Torrile di San Siro diventa più sicuro grazie a un intervento di manutenzione che rifà tutti i giunti. Un passo significativo della Provincia di Parma, che non solo si prende cura delle infrastrutture locali, ma abbraccia un trend nazionale di maggiore attenzione alla sicurezza stradale. Con oltre 800 ponti da monitorare, è evidente che la stabilità delle nostre vie è un tema cruciale per il futuro. Resta sintonizzato per scoprire come queste azioni impatteranno la tua quotidianità!

“Un importante intervento di manutenzione ordinaria – sottolineano il presidente della Provincia di Parma Alessandro Fadda ed il vice con delega alla Viabilità Daniele Friggeri -. Come Provincia abbiamo predisposto un Piano di controllo di tutti gli oltre 800 ponti di nostra competenza. Questo ci. 🔗 Leggi su Parmatoday.it © Parmatoday.it - Ponte di Torrile di San Siro più sicuro, rifatti tutti i giunti

