Ponte di Legno incidente sul Tonale | grave 60enne caduto dalla moto in curva

Ponte di Legno, un luogo iconico per gli amanti delle moto, è stato teatro di un grave incidente. Un motociclista di 60 anni è caduto in una curva, mettendo in luce i rischi delle strade montane. Questo evento drammatico non solo riporta l'attenzione sulla sicurezza degli utenti della strada, ma si inserisce in un contesto più ampio: l'aumento dei viaggi su due ruote. Ogni curva può nascondere insidie, prudenza è fondamentale!

Ponte di Legno (Brescia) – Grave incidente stradale nel Bresciano sui tornanti della Strada Statale 42 del Tonale e della Mendola, nel territorio di Ponte di Legno. A ferirsi in modo grave è stato un motociclista di 60 anni. Nell’incidente non sono coinvolti altri veicoli. La dinamica. Secondo la prima ricostruzione dei fatti, a cura dei carabinieri della Compagnia di Breno, il motociclista avrebbe fatto tutto da solo. In quel tratto la Statale porta il nome di via Nazionale. Pare che il motociclista abbia perso il controllo della moto in prossimità di una curva. Il motivo resta da chiarire. I soccorsi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Ponte di Legno, incidente sul Tonale: grave 60enne caduto dalla moto in curva

