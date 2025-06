Pomeriggio Cinque Pier Silvio Berlusconi pensa a una sostituita di Myrta Merlino? Non è Barbara D' Urso

Un giro di boa a "Pomeriggio Cinque": si parla di una sostituta per Myrta Merlino, ma non sarà Barbara D'Urso. In un momento in cui la tv cerca volti freschi e idee innovative, questo cambiamento potrebbe segnare una nuova era per il programma. Quale sarà il futuro di uno degli appuntamenti pomeridiani più amati dagli italiani? Rimanete sintonizzati; le sorprese sono dietro l'angolo!

Come riportano le indiscrezioni da giorni, pare che Myrta Merlino sia pronta a lasciare Pomeriggio 5 dopo due anni di conduzione. Ma Piersilvio Berlusconi avrebbe già in mente una sostituta Le notizie sono ancora fumose e mancano di una conferma ufficiale ma, come ha rivelato Dagospia negli ultimi giorni, pare che ci siano dei cambiamenti alla conduzione di Pomeriggio Cinque. Dalla prossima edizione, Myrta Merlino potrebbe non essere più al timone del programma pomeridiano di Canale 5 che, prima di lei, è stato condotto da Barbara D'Urso. Nel corso degli ultimi due anni, però, il programma non ha mai brillato in fatto di ascolti e sul web in molti hanno manifestato rimpianto per la conduzione precedente.

Leggi anche “Fuori da Pomeriggio Cinque, dove va ora”. Myrta Merlino, tutto già deciso a Mediaset - Le voci su un possibile addio di Myrta Merlino a Pomeriggio 5 si intensificano, alimentando speculazioni sul futuro della giornalista napoletana.

