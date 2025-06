POMERIGGIO 5 | PIER SILVIO BERLUSCONI HA SCELTO UN NOME MA LA FUMATA BIANCA È LONTANA

Pomeriggio 5 è in una fase di trasformazione e tensione. Pier Silvio Berlusconi ha già in mente un nuovo nome per il programma, ma la fumata bianca è ancora lontana. Dopo l’addio di Myrta Merlino, Mediaset deve ripensare il proprio approccio, riflettendo un trend più ampio delle TV generaliste in crisi d'identità. Riuscirà a riconquistare il pubblico? Un punto da non sottovalutare: il futuro della TV italiana dipende dalla capacità di attrarre

Pomeriggio 5 non trova pace. Lo storico programma di Canale 5 sta vivendo una grave crisi di ascolti e identità che porterà all’uscita di scena di Myrta Merlino. La giornalista, arrivata a Mediaset dopo anni nel mezzogiorno di La7 con L’Aria che tira, non è stata accolta con favore dal pubblico Mediaset. E ora? Merlino dovrebbe essere dirottata su Rete 4 con un talk show serale di approfondimento tra politica, cronaca e attualità come del resto era previsto due anni fa. L’improvvisa rottura tra Cologno Monzese e Barbara d’Urso impose di trovare in fretta un nuovo volto per Pomeriggio 5 e la scelta cadde su Myrta Merlino. 🔗 Leggi su Bubinoblog © Bubinoblog - POMERIGGIO 5: PIER SILVIO BERLUSCONI HA SCELTO UN NOME MA LA FUMATA BIANCA È LONTANA

Approfondimenti da altre fonti

Myrta Merlino lascia Pomeriggio 5, il 6 giugno l’ultima puntata; Pier Silvio Berlusconi: la conduttrice a cui ha pensato per sostituire Myrta a Pomeriggio 5; Pomeriggio 5, Myrta Merlino saluta il pubblico: le voci sul suo futuro a Mediaset; Pier Silvio Berlusconi valuta Cesara Buonamici per sostituire Myrta Merlino a Pomeriggio 5. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Pomeriggio 5, Myrta Merlino saluta il pubblico: le voci sul suo futuro a Mediaset

Riporta msn.com: Myrta Merlino va via da Pomeriggio 5? Le indiscrezioni sulla conduttrice Mediaset continuano a circolare. Ecco quel che si sa.

Myrta Merlino lascia Pomeriggio 5, il 6 giugno l’ultima puntata

Si legge su informazione.it: Giunge al termine l'avventura di Myrta Merlino a Pomeriggio 5. Due anni fa la giornalista napoletana ha sostituito - a sorpresa - Barbara D'Urso, per volere di Pier Silvio Berlusconi, ma senza success ...

Myrta Merlino lascia Pomeriggio 5, il 6 giugno l’ultima puntata

Come scrive dilei.it: Poi, complice la rottura tra Mediaset e Barbara D’Urso, Pier Silvio Berlusconi ha proposto a Myrta di rilanciare Pomeriggio 5. Un’idea tutt’altro che brillante col senno di poi. In questi ...