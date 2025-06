Pomeriggio 5 ecco come e dove vedere la replica dell’ultima puntata

Hai perso l'ultima puntata di Pomeriggio 5? Non preoccuparti! Myrta Merlino, alla guida del talk show, ha portato freschezza e nuove dinamiche nel programma. Con l’aumento dell’interesse per i talk show pomeridiani, la replica è a portata di clic. Scopri come e dove rivedere questa puntata ricca di momenti coinvolgenti. Non lasciarti sfuggire le ultime novità che stanno animando il dibattito televisivo!

Nel pomeriggio di oggi su Canale 5 è andata in onda una nuova puntata del talk show Pomeriggio 5 condotto dalla padrona di casa Myrta Merlino, succeduta a Barbara d’Urso. Non siete riuscite a vedere l’ultimo appuntamento per colpa di un impegno improrogabile? Niente paura, vi spieghiamo in pochi minuti dove rivedere la replica di Pomeriggio 5 del 2 Giugno in TV e streaming. Non perdiamo dunque altro tempo in chiacchiere e iniziamo subito con la nostra guida. Come e dove vedere la replica di Pomeriggio 5 del 2 Giugno. La replica dell’ultima puntata di Pomeriggio 5 sarà trasmessa in TV e in streaming. 🔗 Leggi su Tutto.tv © Tutto.tv - Pomeriggio 5, ecco come e dove vedere la replica dell’ultima puntata

