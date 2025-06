Pomeriggio 5 ecco chi potrebbe sostituire Myrta Merlino alla conduzione

Con l'estate alle porte, Mediaset si prepara a un nuovo capitolo per "Pomeriggio 5". Myrta Merlino, dopo due stagioni di successi, lascia il timone e la curiosità su chi la sostituirà è alle stelle. I nomi circolanti rivelano un trend interessante: il rinnovamento dei volti in tv potrebbe attrarre un pubblico sempre più giovane. Chi sarà in grado di conquistare la scena? Non perdere l'ultima puntata prima della pausa!

L’estate è alle porte e in casa Mediaset spirano venti di cambiamento. Dopo due stagioni alla conduzione di Pomeriggio 5, Myrta Merlino sembra destinata a lasciare il timone del talk pomeridiano. Venerdì 6 giugno andrà in onda la sua ultima puntata prima della consueta pausa estiva, e intanto il gossip televisivo impazza sui possibili eredi in studio a partire da settembre. L’esperimento di Merlino, improntato su uno stile più sobrio e informativo, sulla scia de La vita in diretta, non ha mai trovato piena sintonia con il pubblico di Canale 5. Complici gli ascolti deludenti, Mediaset avrebbe dunque deciso di non confermarla per la prossima stagione. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Pomeriggio 5, ecco chi potrebbe sostituire Myrta Merlino alla conduzione

