La Polonia si risveglia con una nuova leadership: Karol Nawrocki, sostenuto dal PiS e dall’ideologia sovranista, ha stravinto il ballottaggio, portando un vento di cambiamento che riecheggia le tensioni globali tra nazionalismo e liberismo. Con una vittoria al fotofinish contro l’europeista Trzaskowski, l’era Trump sembra fare breccia anche nel cuore dell’Europa. Cosa significa questo per il futuro delle alleanze europee? Il dibattito è appena

Karol Nawrocki ha vinto il ballottaggio alle elezioni presidenziali polacche: il candidato sovranista del PiS, un ammiratore di Donald Trump, ha superato di un soffio l'europeista Rafal Trzaskowski, il sindaco di Varsavia sostenuto dal governo liberale di Donald Tusk. Secondo i dati della Commissione Elettorale Nazionale, Nawrocki ha ottenuto il 50,89% dei voti contro il 49,11% di Trzaskowski. E subito dopo la chiusura delle urne, nella serata di ieri, entrambi i candidati al secondo turno delle elezioni polacche cantano vittoria dopo la diffusione dei primi exit poll, che li danno pressoche' alla pari. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Polonia, nella notte tutto ribaltato, Nawrocki presidente. E ora...

