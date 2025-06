Polonia Nawrocki vince presidenziali

Karol Nawrocki, il candidato sovranista, ha trionfato nel ballottaggio presidenziale in Polonia, portando a casa il 50,89% dei voti. Questo risultato non solo rappresenta un cambio di rotta per il paese, ma riflette un trend europeo sempre più marcato: la crescita dei movimenti nazionalisti e conservatori. Con un'affluenza del 71,63%, gli elettori hanno espresso un chiaro desiderio di rinnovamento. Un cambiamento che potrebbe influenzare l'intera Unione

7.00 Il sovranista Karol Nawrocki ha vinto il ballottaggio per le elezioni presidenziali in Polonia con il 50,89% dei voti. Il candidato filo-Ue e sindaco di Varsavia, Rafa Trzaskowski, ha ottenuto il 49,11%. Lo comunica l'agenzia di stampa polacca pap, che cita i dati della Commissione elettorale nazionale. L'affluenza alle urne è stata del 71,63%. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

