Polonia Nawrocki vince per un soffio | 5089% per l’ultraconservatore

In Polonia si è consumato un elettrizzante testa a testa, con il candidato ultraconservatore Nawrocki che ha trionfato con un margine esiguo: 50,89% contro il 49,11% di Trzaskowski. Questo risultato evidenzia come le tensioni politiche in Europa siano sempre più palpabili, riflettendo una polarizzazione crescente nel continente. Un dato interessante? La vittoria per un soffio potrebbe ridefinire il futuro politico polacco e influenzare i prossimi sviluppi in tutta la regione

Un testa a testa fra i due candidati che si è combattuto voto su voto e ha perseguito quanto indicato dai sondaggi che indicavano uno scarto minimo tra i due contendenti: 50,89% delle preferenze per l'ultraconservatore e 49,11% per Trzaskowski. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Polonia, Nawrocki vince per un soffio: 50,89% per l’ultraconservatore

Leggi anche Elezioni presidenziali in Polonia: Trzaskowski in testa, ballottaggio con Nawrocki - Le elezioni presidenziali in Polonia vedono Rafal Trzaskowski, sindaco di Varsavia e candidato filo-europeo, in testa al primo turno con il 30,8% dei voti.

Cosa riportano altre fonti

Polonia, il sovranista Nawrocki vince le presidenziali con il 50,89%; Elezioni in Polonia, vince di un soffio il sovranista Nawrocki: sconfitto l'europeista Trzaskowski; Presidenziali in Polonia, vince il nazionalista Nawrocki con il 50,89%; Elezioni Polonia, il sovranista Nawrocki vince le presidenziali con il 50,89%: battuto l'europeista Trzaskowsk. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Presidenziali in Polonia, vince il nazionalista Nawrocki con il 50,89%

Si legge su msn.com: AGI - Karol Nawrocki ha vinto il ballottaggio alle elezioni presidenziali polacche: il candidato sovranista del PiS, un ammiratore di Donald Trump, ha superato di un soffio l'europeista Rafal Trzaskow ...

Elezioni presidenziali in Polonia, Nawrocki vince con il 50,89%

Lo riporta msn.com: Il sovranista Karol Nawrocki ha vinto il ballottaggio per le elezioni presidenziali in Polonia con il 50,89% dei voti (10.606.628), mentre il suo rivale - il sindaco di Varsavia, Rafal Trzaskowski - h ...

Presidenziali in Polonia, il sovranista Nawrocki vince con il 50,89%

Scrive ansa.it: Il sovranista Karol Nawrocki ha vinto il ballottaggio per le elezioni presidenziali in Polonia con il 50,89% dei voti (10.606.628), mentre il suo rivale - il sindaco di Varsavia, Rafal Trzaskowski - h ...