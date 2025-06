Polonia | Nawrocki nuovo presidente Fan di Trump La Russia l’aveva inserito nella lista dei ricercati

Karol Nawrocki, nuovo presidente della Polonia, si presenta come un personaggio controverso: fan di Trump e precedentemente inserito nella lista dei ricercati dalla Russia. La sua elezione non solo segnala un cambio al vertice, ma riflette anche il crescente populismo in Europa, dove leader carismatici rispondono a un'onda di sfiducia verso l'establishment. Sarà interessante osservare come Nawrocki gestirà le delicate relazioni internazionali nel contesto attuale.

Karol Nawrocki, 42 anni, ha vinto le elezioni presidenziali e assumerà dal 6 agosto la guida della Polonia. Nato nella citta' portuale di Danzica, dove ha giocato a calcio e si è cimentato nel pugilato in gioventù e ha conseguito un dottorato di ricerca in storia e un MBA, Nawrocki è stato direttore del Museo della Seconda Guerra Mondiale di Danzica dal 2017 al 2021 L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Polonia: Nawrocki nuovo presidente. Fan di Trump. La Russia l’aveva inserito nella lista dei “ricercati”

Leggi anche Elezioni presidenziali in Polonia: Trzaskowski in testa, ballottaggio con Nawrocki - Le elezioni presidenziali in Polonia vedono Rafal Trzaskowski, sindaco di Varsavia e candidato filo-europeo, in testa al primo turno con il 30,8% dei voti.

Approfondimenti da altre fonti

Elezioni in Polonia, il sovranista filorusso Karol Nawrocki è il nuovo presidente; Chi è Karol Nawrocki, il nuovo presidente polacco; In Polonia Karol Nawrocki, il candidato del PiS vicino a Trump, vince le elezioni presidenziali; Elezioni presidenziali in Polonia, vince Karol Nawrocki. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Elezioni Polonia, le reazioni dei leader europei alla vittoria di Nawrocki. Le Pen: «Sconfitta oligarchia di Bruxelles»

Da msn.com: In Polonia il sovranista Karol Nawrocki ha vinto il ballottaggio per le elezioni presidenziali con il 50,89% dei voti, battendo il rivale europeista Rafal Trzaskowski, sindaco di Varsavia. L'elettorat ...

Chi è Karol Nawrocki, nuovo presidente della Polonia

Scrive msn.com: Lo scarto minimo tra i due candidati riflette le spaccature dell'elettorato polacco. La sfida sarà governare con due centri di potere – il governo e la presidenza – che remano in direzioni opposte ...

Karol Nawrocki, tutte le idee del nuovo presidente della Polonia su Trump, Ue e Ucraina

Si legge su startmag.it: Chi è e che cosa pensa Karol Nawrocki, sostenuto dal partito Legge e Giustizia (PiS), che ha vinto le elezioni presidenziali in Polonia. Estratto dal Mattinale Europeo Il candidato dell’estrema destra ...