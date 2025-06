Polonia | in lieve vantaggio Nawrocki

Alle elezioni presidenziali in Polonia, Karol Nawrocki ha preso un lieve vantaggio con il 50,7% dei voti, riflettendo un crescente sostegno per la politica sovranista in tutta Europa. Questo trend potrebbe intensificare il dibattito sulla sovranità nazionale versus integrazione europea. Riuscirà Rafal Trzaskowski, il candidato di Piattaforma civica, a ribaltare le sorti? La tensione è palpabile e il futuro del Paese è in gioco!

1.03 Alle elezioni presidenziali in Polonia, stando alle prime proiezioni delle 23, è in vantaggio il candidato sovranista Karol Nawrocki, presentatosi con una lista indipendente appoggiata dal Pis, che ha conquistato il 50,7% dei voti. Il sindaco di Varsavia Rafal Trzaskowski, 53anni, candidato di Piattaforma civica (il partito di Donald Tusk), ha ottenuto invece il 49,3%. Le prime proiezioni ribaltano quindi il risultato indicato degli exit poll che davanoleggermente avanti il sindaco Trzaskowski. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Leggi anche Polonia,lieve vantaggio candidato ProUe - Il candidato filo-europeo Rafal Trzaskowski, sindaco di Varsavia e leader della Piattaforma Civica, guida il primo turno delle elezioni presidenziali in Polonia con il 30,8% dei voti.

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Proiezioni in Polonia, in lieve vantaggio il sovranista Nawrocki; Elezioni presidenziali Polonia, proiezioni: Nawrocki in lieve vantaggio su Trzaskowski; Testa a testa in Polonia: Trzaskowski avanti di un soffio ma anche Nawrocki rivendica la vittoria; Ballottaggio in Polonia, con la sfida Trzaskowski-Nawrocki in ballo anche il destino dell’Europa. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Proiezioni Polonia, in lieve vantaggio sovranista Nawrocki

Da msn.com: (ANSA) - VARSAVIA, 01 GIU - Alle elezioni presidenziali in Polonia, stando alle prime proiezioni delle 23, è in vantaggio il candidato sovranista Karol Nawrocki, presentatosi con una lista indipendent ...

Exit poll in Polonia, in lieve vantaggio il filo Ue Trzaskowski

Da ansa.it: Alle elezioni presidenziali in Polonia è in vantaggio il sindaco di Varsavia Rafal Trzaskowski, 53 anni, candidato filoeuropeista di Piattaforma civica (il partito di Donald Tusk), dato al 50,3% dai ...

Exit poll in Polonia, in lieve vantaggio il sindaco di Varsavia

Da ansa.it: Alle elezioni presidenziali in Polonia è in vantaggio il sindaco di Varsavia Rafal Trzaskowski, 53 anni, candidato filoeuropeista di Piattaforma civica (il partito di Donald Tusk), dato al 50,3% dai ...