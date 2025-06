Polonia il sovranista Nawrocki vince le elezioni presidenziali

Karol Nawrocki ha conquistato la presidenza in Polonia, portando avanti un messaggio sovranista che risuona in tutta Europa. Con il 50,89% dei voti, la sua vittoria segna una tendenza crescente verso politiche nazionaliste e identitarie nel continente. In un periodo di crisi economica e sociale, gli elettori scelgono leader che promettono sicurezza e controllo. La domanda ora è: questa vittoria rappresenta un cambio di rotta definitivo per la Polonia e l’Europa?

Karol Nawrocki ha vinto il ballottaggio per le elezioni presidenziali in Polonia con il 50,89% dei voti (10.606.628). Il suo rivale – il sindaco di Varsavia, Rafa? Trzaskowski – ha ottenuto il 49,11% (10.237.177 voti): lo riporta l’agenzia di stampa polacca Pap, che cita i dati della Commissione elettorale nazionale dopo lo scrutinio di tutti i seggi elettorali. L’affluenza alle urne è stata del 71,63%. Nawrocki vede la Polonia “sicura, forte ed ambiziosa” e soprattutto “fiera” della propria storia e della tradizione cristiana. Sovranista, non nasconde le sue riserve verso Bruxelles, mentre guarda con molte speranze, anche per le sfide legate alla sicurezza, agli Stati Uniti di Donald Trump. 🔗 Leggi su Open.online

Leggi anche Elezioni presidenziali Polonia: il candidato del governo e quello sovranista andranno al ballottaggio - Alle elezioni presidenziali in Polonia, il primo turno ha visto il candidato del governo, Rafal Trzaskowski, e il sovranista Karol Nawrocki arrivare al ballottaggio, diventando i principali sfidanti.

