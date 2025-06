Polonia il sovranista Nawrocki vince le elezioni presidenziali Filo-russo e fan di Trump | Salveremo il Paese

La Polonia vira a destra con la vittoria di Karol Nawrocki, un sovranista filo-russo e sostenitore di Trump. In un'Europa sempre più polarizzata, il suo trionfo segna un cambiamento radicale nel panorama politico, riflettendo il crescente sentimento nazionalista in molte democrazie occidentali. "Salveremo il paese" è il mantra di Nawrocki: sarà davvero così? La sua leadership potrebbe influenzare non solo Varsavia, ma l'intero equilibrio geopolitico europeo.

Roma, 2 giugno 2025 - Alle elezioni presidenziali in Polonia ha vinto il filo-russo e "fan" di Trump, il nazionalista conservatore Karol Nawrocki. Dopo un testa a testa, e smentendo comunque sondaggi favorevoli al sindaco di Varsavia, il filo-europeo Rafal Trzaskowski, sindaco di Varsavia ed esponente del Partito Liberale del Primo Ministro Donald Tusk, esce sconfitto con il 49,1% contro il 50,89% dell'avversario. Il capo dello Stato uscente, Andrzej Duda, ha prontamente fatto le congratulazioni al successore Nawrocki, appoggiato anch'egli dal partito Diritto e giustizia (PiS). Il voto di oggi avrà effetti sul futuro assetto della Polonia e sul suo ruolo in Europa e nel mondo, come hanno più volte dichiarato gli stessi protagonisti della campagna elettorale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Polonia, il sovranista Nawrocki vince le elezioni presidenziali. Filo-russo e “fan” di Trump: “Salveremo il Paese”

Leggi anche Elezioni presidenziali Polonia: il candidato del governo e quello sovranista andranno al ballottaggio - Alle elezioni presidenziali in Polonia, il primo turno ha visto il candidato del governo, Rafal Trzaskowski, e il sovranista Karol Nawrocki arrivare al ballottaggio, diventando i principali sfidanti.

Cosa riportano altre fonti

Presidenziali in Polonia, il sovranista Nawrocki vince con il 50,89%; Polonia, il sovranista Nawrocki vince le elezioni presidenziali; Elezioni presidenziali in Polonia, vince il sovranista Nawrocki; Polonia, il sovranista Karol Nawrocki vince le presidenziali col 50,89%. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Polonia, il sovranista Karol Nawrocki vince le presidenziali col 50,89%

Riporta msn.com: Il sovranista Karol Nawrocki ha vinto il ballottaggio per le elezioni presidenziali in Polonia con il 50,89% dei voti (10.606.628), mentre il suo rivale - il sindaco di Varsavia, Rafal Trzaskowski - h ...

Elezioni Polonia, il sovranista Nawrocki vince le presidenziali con il 50,89%: battuto l'europeista Trzaskowski. Affluenza al 71,63%

Lo riporta ilmattino.it: Il il sovranista Karol Nawrocki ha vinto il ballottaggio per le elezioni presidenziali in Polonia con il 50,89% dei voti (10.606.628), mentre il suo rivale - il sindaco di Varsavia, Rafal Trzaskowski ...

Elezioni Polonia, vince il sovranista Karol Nawrocki con il 50,89%

Scrive tg.la7.it: Karol Nawrocki ha vinto il ballottaggio alle elezioni presidenziali polacche: il candidato sovranista del PiS, un ammiratore di Donald Trump, ha superato di un soffio l'europeista Rafal Trzaskowski, i ...