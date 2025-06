Polonia il sovranista Karol Nawrocki vince le presidenziali col 5089%

In un'Europa sempre più polarizzata, la vittoria di Karol Nawrocki in Polonia segna un nuovo capitolo nel dibattito tra sovranismo e liberalismo. Con il 50,89% dei voti, Nawrocki ha strappato una vittoria al fotofinish contro il sindaco di Varsavia, Rafal Trzaskowski. La vera sfida ora? La coabitazione con Donald Tusk potrebbe riscrivere le regole del gioco politico. Come influenzerà questo esito le dinamiche europea? Restate s

Il candidato del partito Diritto e giustizia ha battuto il rivale liberale, il sindaco di Varsavia Rafa? Trzaskowski, per un soffio. Incognita sulla "coabitazione" con il premier Donald Tusk.

