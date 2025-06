Polonia il conservatore Nawrocki vince le presidenziali

In Polonia, la vittoria di Karol Nawrocki segna un cambio di rotta significativo in un'Europa sempre più polarizzata. Con il 50,89% dei voti, Nawrocki promuove una visione conservatrice che potrebbe influenzare le dinamiche politiche continentali. Il suo rivale, il sindaco di Varsavia Trzaskowski, ha sfiorato la vittoria con un’impressionante corsa al 49,11%. Questa elezione evidenzia un trend crescente verso nazionalismi e valori tradizionali in un

In Polonia il candidato conservatore Karol Nawrocki ha vinto il ballottaggio per le elezioni presidenziali in Polonia con il 50,89% dei voti (10.606.628), mentre il suo rivale – il sindaco di Varsavia, Rafał Trzaskowski, liberale filo-Ue – ha ottenuto il 49,11% (10.237.177 voti). Sono i dati diffusi dalla Commissione elettorale nazionale. Si è concluso lo scrutinio di tutti i seggi elettorali. L'affluenza alle urne è stata del 71,63%. L'altalena degli exit poll. I primi exit poll dopo la chiusura dei seggi, davano Trzaskowski in leggero vantaggio nel ballottaggio delle elezioni presidenziali in Polonia con il 50,3%.

Leggi anche Elezioni Polonia, filo-Ue Trzaskowski vince di misura contro conservatore Nawrocki, 31,2% vs 29,7%, ballottaggio il 1° giugno - Le elezioni in Polonia si sono concluse con una vittoria di misura di Rafal Trzaskowski, candidato filo-Ue, sul conservatore Karol Nawrocki, nel primo turno.

