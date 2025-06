Polonia il candidato di destra Karol Nawrocki vince le presidenziali

Con la vittoria di Karol Nawrocki, la Polonia entra in una fase cruciale per il futuro dell'Europa orientale. Il suo trionfo segna un ritorno del populismo di destra in un continente già scosso da tensioni politiche e sociali. Interessante è il fatto che, nonostante la sconfitta, il candidato filoeuropeo Rafal Trzaskowski ha conquistato quasi il 50% dei voti, evidenziando un Paese diviso e pronto a dibattere sulla propria identità .

(Adnkronos) – Il candidato dell'opposizione populista di destra Karol Nawrocki, sostenuto dal partito Diritto e Giustizia (PiS), ha vinto le elezioni presidenziali in Polonia, sconfiggendo il suo rivale filoeuropeo Rafa? Trzaskowski, in una sfida serratissima al ballottaggio. Secondo i risultati ufficiali, Nawrocki ha ottenuto il 50,89% dei voti, mentre Trzaskowski il 49,11%. La vittoria di . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Leggi anche Polonia,lieve vantaggio candidato ProUe - Il candidato filo-europeo Rafal Trzaskowski, sindaco di Varsavia e leader della Piattaforma Civica, guida il primo turno delle elezioni presidenziali in Polonia con il 30,8% dei voti.

Le notizie più recenti da fonti esterne

In Polonia, Rafal Trzaskowski contro Karol Nawrocki: ritratti incrociati dei due candidati alle elezioni presidenziali polacche in 10 punti; L’estrema destra ha vinto le elezioni presidenziali polacche; Elezioni in Polonia, il sovranista filorusso Karol Nawrocki è il nuovo presidente; Polonia al voto, testa a testa tra Trzaskowski e Nawrocki. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Polonia, il candidato di destra Karol Nawrocki vince le presidenziali

Secondo reggiotv.it: (Adnkronos) - Il candidato dell'opposizione populista di destra Karol Nawrocki , sostenuto dal partito Diritto e Giustizia (PiS), ha vinto le elezioni presidenziali in Polonia, sconfiggendo il suo riv ...

Polonia, alle Presidenziali vince l’estrema destra di Nawrocki: sconfitto al ballottaggio l’europeista Trzaskowski

Segnala msn.com: Dal voto di domenica in Polonia arriva una mazzata durissima per Donald Tusk, il primo ministro europeista di Coalizione Civica, la maggioranza centrista attualmente il governo. Il secondo turno delle ...

Elezioni in Polonia 2025, i risultati dei ballottaggi: il sovranista Nawrocki è il nuovo Presidente

Lo riporta fanpage.it: È il sovranista Karol Nawrocki il vincitore delle elezioni in Polonia che con il 50,89% ha sconfitto il rivale Trzaskowski, al 49,11%% ...