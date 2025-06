Polizie locali unite in strada su 14 comuni

Quattordici comuni si uniscono per una sicurezza stradale potenziata, creando un fronte comune contro la microcriminalità. Un'iniziativa che risponde a un trend crescente: la collaborazione tra forze dell'ordine per garantire una vita più serena ai cittadini. L’attenzione è rivolta non solo alla prevenzione, ma anche alla sensibilizzazione e alla tutela dei luoghi di ritrovo, come le stazioni. Un passo importante verso una comunità più sicura e coesa!

Quattordici comandi di polizia locale impegnati in attività comuni e con una serie di obiettivi condivisi: aumentare la sicurezza stradale, ridurre il tasso di incidentalità sui territori aggregati e la percezione di insicurezza attraverso attività di prevenzione e repressione della microcriminalità diffusa, in particolare nei pressi delle stazioni ferroviarie e dei locali pubblici che animano le notti nei comuni della zona. Ha preso il via in questo fine settimana, con un primo servizio che ha visto in azione otto comandi di polizia locale, il progetto operativo di azioni integrate per la sicurezza urbana finanziato dalla Regione, presentato dal Comune di Legnano in qualità di capofila e finanziato con oltre 50mila euro chiamati a coprire gli straordinari degli agenti.

La Regione celebra le polizie locali. Encomi agli operatori che si sono distinti - FIRENZE – La Regione Toscana ha inaugurato la Giornata della Polizia Locale, un evento dedicato alle polizie comunali, provinciali e metropolitane.

