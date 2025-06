Poker Face | scopri trama cast e finale del film su Prime Video

Scopri "Poker Face", il thriller che ha catturato l'attenzione nel 2022, diretto e interpretato da Russell Crowe. Con una trama avvincente e un cast stellare, questo film ti guiderà in un viaggio di suspense e colpi di scena. In un'epoca in cui la tensione psicologica è sempre più presente nei nostri schermi, "Poker Face" si distingue per la sua capacità di tenerti con il fiato sospeso fino all'ultimo minuto. Non perdertelo su Prime Video!

Nel panorama cinematografico del 2022, si distingue il thriller drammatico Poker Face, diretto da Russell Crowe. Questa pellicola combina elementi di suspense psicologica e azione, offrendo una narrazione intensa e coinvolgente. Disponibile sulla piattaforma Prime Video, con una durata di circa 98 minuti, il film presenta un cast di alto livello e ambientazioni suggestive che contribuiscono a creare un’atmosfera tesa e ricca di colpi di scena. regia e produzione del film. chi ha diretto e prodotto. Poker Face è stato diretto da Russell Crowe, che ha anche curato la sceneggiatura insieme a Stephen M. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Poker Face: scopri trama, cast e finale del film su Prime Video

Leggi anche Poker face stagione 2 episodio 5: un inizio emozionante che delude con una trama semplice - In "Hometown Hero", episodio 5 di Poker Face stagione 2, l'inizio promette emozioni ma si rivela una trama semplice e deludente.

Altre fonti ne stanno dando notizia

Film thriller Bear Country, strip club con Russell Crowe e Luke Evans. 🔗Cosa riportano altre fonti

Poker Face serie TV: uscita, cast, trama e streaming

Lo riporta daninseries.it: I rimanenti usciranno a cadenza settimanale. Tuttavia non sappiamo quando la serie arriverà in Italia. Poker Face serie trama Di cosa parla la serie Poker Face? Lo show è diretto dal regista Rian ...

Trama del film Poker Face

movieplayer.it scrive: Recensione di Poker Face "Un corpo non cambia il suo moto se non interviene una forza a farlo". È una delle leggi di Newton, e la enuncia la voce narrante, calda a profonda, di Russell Crowe ...

Poker Face

Riporta mymovies.it: C'è ancora una vicenda di famiglia. Se nel suo esordio come regista, The Water Diviner, il protagonista andava alla ricerca dei figli scomparsi in guerra, in Poker Face invece mostra in modo impetuoso ...