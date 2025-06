Poggibonsi | Nuovo tecnico Barontini e cambiamenti per la stagione 2025-2026

Poggibonsi si prepara a una nuova era calcistica con l'arrivo del tecnico Federico Barontini, che guiderà la squadra verso la stagione 2025-2026. La ristrutturazione del Consiglio direttivo e le scelte per la rosa sono passi cruciali in un contesto di trasformazione generale nel calcio dilettantistico italiano. Il cambiamento porta con sé nuove speranze: riuscirà Barontini a far brillare i colori giallorossi? La risposta potrebbe sorprendervi!

Composizione del Consiglio direttivo e scelte relative alla rosa affidata alla guida del nuovo tecnico, Federico Barontini. Sono i temi al centro dell’attenzione adesso per la società giallorossa, impegnata a predisporre i pilastri per il prossimo campionato di serie D, in fasi di notevoli cambiamenti - per non usare altri termini come ad esempio stravolgimenti - che sembrano interessare diversi settori dell’universo dei Leoni. Un Poggibonsi che si avvicina alla stagione 2025-2026 nei dilettanti nazionali senza l’apporto di alcuni tra i capisaldi del recente passato, dal direttore generale Giacomo Guidi al ds Jacopo Galbiati. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Poggibonsi: Nuovo tecnico Barontini e cambiamenti per la stagione 2025-2026

Su questo argomento da altre fonti

Poggibonsi: Nuovo tecnico Barontini e cambiamenti per la stagione 2025-2026; Barontini è il nuovo tecnico del Poggibonsi; A Poggibonsi scelto l’allenatore: Sarà Barontini; Calcio serie D. Poggibonsi, Barontini nuovo tecnico: Voglio trasmettere tanto entusiasmo e la voglia di onorare questi colori». 🔗Ne parlano su altre fonti

Poggibonsi: Nuovo tecnico Barontini e cambiamenti per la stagione 2025-2026

sport.quotidiano.net scrive: Il Poggibonsi si prepara alla stagione 2025-2026 con il nuovo tecnico Barontini e significativi cambiamenti societari.

Calcio serie D. Poggibonsi, Barontini nuovo tecnico: "Voglio trasmettere tanto entusiasmo e la voglia di onorare questi colori»

Come scrive msn.com: Federico Barontini (foto) e il Poggibonsi: per il nuovo mister dei giallorossi, classe 1972, una storia familiare iniziata mezzo ...

Il nuovo tecnico del Poggibonsi è Federico Barontini ???????????????? ??????????????????

Come scrive ilcittadinoonline.it: POGGIBONSI. L’US Poggibonsi è lieta di annunciare l’arrivo di Federico Barontini come nuovo allenatore della prima squadra. Si tratta in realtà di un ...