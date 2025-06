Poche balle sul Jobs act Un referendum sul niente

Il Jobs Act, l'epocale riforma del lavoro voluta da Renzi, continua a far discutere. Un referendum che si preannuncia come un "nulla di fatto" rischia di riaccendere le polemiche su un tema cruciale: il futuro dell'occupazione in Italia. Mentre il dibattito infuria, la domanda è: siamo pronti a ripensare il nostro modello di lavoro? Scopri perché questa questione riguarda ognuno di noi!

C’era una volta il Jobs act. La legge delega del governo Renzi, ispirata all’omonima riforma di Barack Obama. Una legge fortemente osteggiata da Cgil e Uil, tanto da far scrivere a molti che per Re. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Poche balle sul Jobs act. Un referendum sul niente

Su questo argomento da altre fonti

Poche balle sul Jobs act. Un referendum sul niente

Riporta ilfoglio.it: Altro che precariato, da abolire per via referendaria. L’idea alla base della riforma, osteggiata sin dall’inizio da Cgil e Uil, era di ridurre il lavoro atipico per favorire il tempo indeterminato. S ...

Referendum 8-9 giugno, il quesito sul Jobs Act: cosa prevede e cosa succede se vince il "sì"

Come scrive ilmessaggero.it: I promotori della consultazione lo hanno bollato come la principale leva di precarietà nel nostro Paese. Al contrario, chi difende la norma, ricorda che soltanto la flessibilità ...

Referendum, primo quesito: “Abolire il Jobs Act e tornare all’articolo 18”

Secondo repubblica.it: Cosa cambia se vince il sì. E come funziona se non c’è il quorum o vince il no: rimane tutto come ora, indennizzo anziché reintegra se licenziati in modo ...