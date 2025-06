Pnrr il Sud accelera | sprint dei Comuni su cantieri e digitale

Il Sud Italia sta accelerando verso un futuro più digitale e sostenibile grazie al PNRR. I comuni, finalmente, ricevono le attese anticipazioni di spesa per avviare cantieri innovativi. Questo è solo l'inizio di una trasformazione che promette di ridurre il divario territoriale e rilanciare l'economia locale. Scopri come queste risorse possono cambiare radicalmente il volto delle nostre città!

Arrivano, finalmente, le anticipazioni di spesa per i cantieri Pnrr in corso, previste dal Ministero delle Finanze con decreto dell?8 gennaio scorso. E per le migliaia di Comuni che ne avevano. 🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Pnrr, il Sud accelera: sprint dei Comuni su cantieri e digitale

