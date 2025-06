Playoff Serie C questa sera la finale d’andata | Pescara e Ternana si sfidano per l’ultimo posto per la Serie B

Questa sera, la tensione è palpabile: Pescara e Ternana si affrontano nella finale d'andata dei playoff di Serie C, un evento che promette emozioni forti. Con soli 200 chilometri a separarle, queste due squadre non solo giocano per un posto in Serie B, ma anche per il prestigio e l'orgoglio di una rivalità storica. Non perdere l'occasione di assistere a uno spettacolo che può segnare il futuro di entrambe le città!

Playoff Serie C, questa sera la finale d'andata: si sfidano Ternana e Pescara, entrambe provenienti dal Girone B È un derby tutto del girone B quello che anima la finale playoff di Serie C: appena 200 chilometri separano Ternana e Pescara, pronte a sfidarsi tra stasera e il 7 giugno per l'ultimo posto disponibile in Serie B.

