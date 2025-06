Play Off Scudetto | Giglio e Grill Park in parità Sidun supera Bello Immobiliare

Nelle semifinali dei Play Off Scudetto "Banca Mediolanum", la sfida tra Giglio e Grill Park si chiude in parità. Ma non lasciarti ingannare dai numeri: il Giglio ha mostrato una superiorità schiacciante, con le doppiette di Schwoch e Gamberini a brillare. In un contesto sportivo sempre più competitivo, la tenacia del Grill Park dimostra che ogni partita è aperta fino all'ultimo secondo. Chi avrà la meglio nel ritorno? La tensione è palpabile!

Nell’andata delle semifinali dei Play Off Scudetto “Banca Mediolanum” la Giglio si fa nettamente preferire nei confronti di un Grill Park che appare quasi intimorito, 1-0, 3-1 e 4-2 con le doppiette di Schwoch e Gamberini, da segnalare anche due pali colpiti da Di Maso, ma il Grill Park non affonda, rimane in partita con le reti di Sgargetta e Spettoli e poi nel forcing finale agguanta l’insperato pari con ancora un gran gol di Spettoli e l’autorete di Zanettini sul tiro-cross di Artioli, finisce 4-4. Nell’altra semifinale parte forte il Ristorantino Sidun (nella foto) il cui gioco ruota tutto attorno ad un Fichera dominante, 3-0 all’intervallo con reti di Castellino, Cannizzaro e Valentino, il Bello Immobiliare colpisce un clamoroso palo con Boarini. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Play Off Scudetto: Giglio e Grill Park in parità, Sidun supera Bello Immobiliare

Leggi anche Play Off Scudetto: Grill Park Ferrara trionfa, emozioni nei Play Off di Serie A, B e C - Nei Quarti di Finale di andata dei Play Off Scudetto “Banca Mediolanum”, il Grill Park Ferrara ha messo in scena una prestazione convincente, superando la Baracca di Guendalo con un punteggio di 4-1.

Approfondimenti da altre fonti

Play off Scudetto Opes. Tutti i risultati delle semifinali. 🔗Cosa riportano altre fonti

Play Off Scudetto: Giglio e Grill Park in parità, Sidun supera Bello Immobiliare

Come scrive msn.com: Giglio e Grill Park pareggiano 4-4, mentre Sidun vince 4-3 contro Bello Immobiliare nelle semifinali Play Off Scudetto.

Playoff scudetto: Grill Park Ferrara in semifinale, sfide decisive in Serie A e B

Da ilrestodelcarlino.it: Il Grill Park Ferrara avanza in semifinale nei playoff scudetto. In Serie A e B, le squadre si preparano per le sfide decisive.

Play Off Scudetto: Grill Park Ferrara trionfa, emozioni nei Play Off di Serie A, B e C

Secondo msn.com: Nei Quarti di Finale di andata dei Play Off Scudetto “Banca Mediolanum” il ... Vince ma non sfonda la Giglio contro il F.lli Arveda/Pizzeria 1000 Miglia, 4-3 con poker di Gamberini, per ...