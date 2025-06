Più Usa nel mercato agricolo italiano L’incontro Lollobrigida-Rollins

A Roma, l'incontro tra il Ministro Lollobrigida e la Segretaria all'Agricoltura americana Brooke Rollins segna un passo cruciale per il mercato agricolo. Mentre le sfide globali si intensificano, la partnership italo-americana mira a rendere più accessibili le opportunità commerciali per gli agricoltori italiani ed europei. Un approccio strategico che potrebbe rivoluzionare le esportazioni, aumentando la competitività e garantendo la sostenibilità del settore. Scopri come questo connubio possa trasformare

Favorire un migliore accesso al mercato agricolo italiano, e quindi anche europeo. Questa la missione a Roma della Segretaria all’Agricoltura Brooke Rollins che nell’occasione punta a rafforzare la partnership settoriale con l’Italia, incoraggiando le organizzazioni delle Nazioni Unite a Roma a dare priorità agli interessi americani, ridurre i costi e concentrarsi sui loro mandati principali. Rollins è stata ricevuta dal ministro italiano dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste Francesco Lollobrigida, poi ha visto il Vice Capo Missione e Incaricato d’Affari dell’Ambasciata degli Stati Uniti Marta Youth, l’incaricato d’Affari della Missione degli Stati Uniti presso le agenzie delle Nazioni Unite a Roma Rodney Hunter, il Direttore generale dell’Organizzazione per l’Alimentazione e l’Agricoltura delle Nazioni Unite Qu Dongyu e la Direttrice esecutiva del Programma Alimentare Mondiale delle Nazioni Unite Cindy McCain. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Più Usa nel mercato agricolo italiano. L’incontro Lollobrigida-Rollins

Leggi anche Ismea cresce e cerca esperti junior per innovare il mercato agricolo alimentare - Ismea è in cerca di giovani esperti per rivoluzionare il mercato agricolo alimentare. Dopo aver erogato 89 milioni di euro in prestiti di emergenza, l'ente mira a potenziare le proprie competenze interne e la sua operatività, collaborando con l'agenzia Generazione Vincente per reclutare talenti freschi e innovativi.

Approfondimenti da altre fonti

Usa, segretario agricoltura Brooke Rollins a Roma il 2 e 3 giugno. Aumentare mercato in Italia e UE e condizioni di parità per agricoltori americani; Export italiano in crescita negli USA, ma rimane la minaccia dei dazi; Imprese a controllo estero in Italia 2025; Mandorle siciliane, cresce l’export ma cala la produzione: un settore in crisi. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Più Usa nel mercato agricolo italiano. L’incontro Lollobrigida-Rollins

formiche.net scrive: Favorire un migliore accesso al mercato agricolo italiano, e quindi anche europeo. Questa la missione a Roma della Segretaria all’Agricoltura Brooke Rollins che nell’occasione punta a rafforzare la pa ...

"Dazi Usa? Le conseguenze saranno devastanti per il vino italiano". Il mondo delle cooperative striglia la politica italiana

Scrive gamberorosso.it: Il responsabile del settore vino Luca Rigotti è stato sentito in audizione in Parlamento: "Per non perdere fino a 190 milioni di euro in valore occorre diplomazia e più flessibilità nell'Ocm vino" ...

Export italiano in crescita negli USA, ma rimane la minaccia dei dazi

finanza.com scrive: Crescita record per l'export agroalimentare italiano negli USA (+11%), ma i dazi di Trump rischiano di colpire il Made in Italy.